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Криминал

Никольчанин после криминального разгула надолго отправится в колонию

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Житель Никольского района, несколько лет назад вышедший на свободу, вновь на долгие годы отправится за колючую проволоку. Суд вынес ему приговор сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Гражданин признан виновным в уклонении от административного надзора, нарушении неприкосновенности жилища, побоях, мошенничестве и разбое.

В 2018 году мужчине, отбывшему срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был установлен административный надзор. Однако в 2021 и 2022 годах он неоднократно нарушал ограничения.

В июле 2022 года в селе Сосновка Бессоновского района он пришел к своей знакомой, убрал с окна москитную сетку и влез в ее жилище. Между нежданным гостем и хозяйкой разгорелась ссора, и он избил женщину.

Вскоре злоумышленник предложил приятелю купить у него мобильный телефон. Тот согласился и несколько раз передавал деньги - в общей сложности 6 тысяч рублей, но аппарат так и не получил.

29 сентября прошлого года осужденный, будучи пьяным, напал на жителя Никольска. Он сломал замок на входной двери, зашел в дом и стал избивать хозяина кулаками и деревянным табуретом, требуя денег. Тот заявил, что их нет, и разбойник скрылся ни с чем.

«Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии особого режима», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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