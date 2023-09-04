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Криминал

В Пензе расследуют разбойное нападение на набережной Суры

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В Пензе 15-летнего подростка и его 19-летнего приятеля обвиняют в разбойном нападении на набережной Суры.

По данным следствия, ночью 5 июня они находились у реки. Увидев пьяного мужчину, злоумышленники решили отобрать у него деньги. Молодые люди стали требовать, чтобы он перевел им все средства со своего счета через приложение «Мобильный банк».

Мужчина отказался и попытался убежать, но быстро был пойман.

«Один из соучастников толкнул потерпевшего, второй - ударил рукой по лицу, отчего тот упал на землю. Несовершеннолетний обвиняемый отобрал у него мобильный телефон, разблокировал его и осуществил два перевода денежных средств на счет родственницы, не осведомленной о преступном умысле. Вернув телефон, оба обвиняемых скрылись с места происшествия. Всего подельники похитили у потерпевшего 15 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия молодые люди находились под домашним арестом. Свою вину они признали, материальный ущерб возместили. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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