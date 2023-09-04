Курортный роман довел жительницу Пензы до суда

04.09.2023 | 11:29

Пензячка потратила 306 100 рублей и несколько месяцев своей жизни на альфонса из Пятигорска. Он систематически вытягивал из нее деньги под разными предлогами.

Мужчина и женщина познакомились в ноябре 2021 года на его родине в городе-курорте. Их роман начался со лжи: ухажер представился сотрудником ФСБ, но пензячка не заметила подвоха.

Спустя время возлюбленный начал просить денег. Сперва 50 000 рублей на покупку квартиры в аварийном доме в Пятигорске (чтобы в перспективе получить взамен новую), а потом еще 35 000 рублей, потому что тех средств якобы не хватило.

Пензячка соглашалась и переводила деньги на его счет, однако аппетиты мужчины росли. Он поделился планом приобрести еще одну квартиру в ветхом доме в Кисловодске, но для этого ему нужно было 40 000 рублей. Такой суммы у женщины не оказалось, поэтому она послала лишь 18 000.

В декабре 2021-го южанин продолжил выманивать у пензячки ее кровные. Под предлогом оформления документов на купленные квартиры он попросил 4 600 рублей. Женщина вновь не отказала.

Через несколько дней после этого у нее появился еще один повод расстаться с деньгами - возлюбленный заявил, что годом ранее купил для своего бизнеса автобусы, но они приехали раньше срока, поэтому нужно оплатить доставку - 63 500 рублей. Горожанка помогла ему и на этот раз.

Но и тогда мужчина не остановился. В январе 2022-го он предложил женщине через своих знакомых устроить ее сына в Ставропольское президентское кадетское училище. Цена вопроса - 100 000 рублей. Пензячка перевела всю сумму, а затем выяснилось, что нужно заплатить еще 10 000 за оформление документов на ребенка. Женщина добавила недостающее.

В апреле того же года мужчина попросил в долг 25 000 рублей под предлогом оформления социальной пенсии. Схема снова сработала.

Лишь после этого пензячка почувствовала неладное. Выяснилось, что мужчина тратил деньги на себя и уплату долгов. Обещания он выполнять не собирался. Тогда женщина предъявила ему иск.

В отношении альфонса возбудили дело по факту хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Он во всем признался и раскаялся.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Все деньги горожанке он должен вернуть, сообщили в Октябрьском районном суде.