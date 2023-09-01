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Криминал

Пензенец ударил женщину и получил смертельную травму головы

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30-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в особо тяжком преступлении.

По данным следствия, 25 мая 2023 года мужчина пришел к знакомым в квартиру на улице Клары Цеткин. Во время застолья хозяин жилья поссорился со своей сожительницей и ударил ее.

Гость вступился за женщину, и между мужчинами разгорелась ссора, которая перешла в драку.

«В ходе завязавшейся драки обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов руками по голове и покинул квартиру. 46-летний мужчина скончался в этот же день в больнице от полученной травмы головы», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия пензенец находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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