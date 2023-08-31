Пензенец пришел в гости к друзьям и устроил поножовщину

31.08.2023 | 08:44

В Пензе суд вынес приговор 36-летнему горожанину за покушение на убийство.

Днем 21 декабря 2022 года мужчина гостил у приятелей, живущих на улице Ульяновской. Во время застолья между ним и еще одним пришедшим разгорелась ссора, которая перешла в драку.

Хозяин квартиры разнял гостей, но этим дело не закончилось.

«Злоумышленник проследовал домой, взял нож, вернулся и в процессе вновь завязавшейся потасовки нанес потерпевшему множественные удары», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Израненный мужчина остался в живых лишь потому, что на его защиту вновь встал хозяин квартиры. Он же вызвал скорую помощь. А агрессор предстал перед судом.

Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.