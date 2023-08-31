Пензенец ответит за превращение квартиры в наркопритон

31.08.2023 | 09:41

В Пензе ранее судимый 40-летний житель города устроил наркопритон в своей квартире. За это он отправится в колонию строгого режима.

С 31 марта по 29 апреля мужчина систематически предоставлял наркозависимым людям квартиру на улице Герцена с мебелью и предметами обихода, чтобы они могли скрытно приготовить и принять запрещенные вещества.

Когда правоохранители пришли туда с обыском, то обнаружили и изъяли все приспособления и посуду.

Пензенцу предъявили обвинение. Он во всем сознался.

«С учетом имеющейся у него судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.