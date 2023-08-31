Молодой пензенец с ножом совершил разбойное нападение в ЦУМе

31.08.2023 | 13:06

19-летний житель Пензы признан виновным в разбойном нападении на подростка. Преступление было совершено в одном из самых людных мест города - торговом центре «ЦУМ» на улице Кирова.

Установлено, что 4 апреля с 14:00 до 15:00 на втором этаже ТЦ парень цыганской национальности потребовал от несовершеннолетнего знакомого, чтобы тот продал ему свой телефон Apple.

Подросток отказался, и тогда разбойник достал из кармана раскладной нож, направил клинок в бедро жертвы и, угрожая вонзить лезвие, отнял мобильник стоимостью 8 000 рублей.

После этого он выбросил нож в болото около ТЦ «Онежский», а телефон намеревался сдать в ломбард.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд первой инстанции приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил снизить срок. Однако ее оставили без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.