Пензенец не смог заказать интим-услуги и пожаловался жене

28.08.2023 | 10:49

45-летний пензенец хотел заказать интим-услуги, а в итоге вместе с женой перевел мошенникам более 78 000 рублей.

Объявление пикантного характера мужчина обнаружил в интернете. Он прошел регистрацию и стал ждать, когда с ним свяжутся.

«Через некоторое время ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился администратором сайта и пояснил, что по вине собеседника произошел сбой на сайте», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Чтобы исправить ошибку, мужчина должен был перечислить 12 000 рублей, что он и сделал. После этого незнакомец вытянул из пензенца еще несколько десятков тысяч, объяснив это тем, что деньги не приходят.

Горожанин рассказал о проблеме супруге, и та попыталась взять ситуацию в свои руки. Она позвонила по номеру незнакомца, чтобы выяснить, в чем дело. Но мужчина на том конце провода стал угрожать женщине, и потребовал еще денег. 5 000 рублей из семейного бюджета отправились вслед за уже переведенными.

Только после этого было решено пойти в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит лишение свободы на срок до двух лет, уточнили в пресс-службе.