Иностранец поплатился за попытку подкупить кузнецкую полицию

26.08.2023 | 15:04

В Кузнецке осужден житель Кыргызстана, пытавшийся подкупить стражей порядка.

В мае мужчина проезжал через Кузнецкий район на автомобиле Hyundai Solaris по трасе М-5 «Урал» и выехал на встречную полосу, нарушив правила дорожного движения. Его остановил инспектор ДПС, препроводил в патрульную машину и стал составлять протокол.

Нарушитель предложил инспектору 1 000 рублей, чтобы тот отпустил его с миром. Однако страж порядка отказался от денег и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.

На место происшествия прибыла старший следователь следственного отдела ОМВД России по Кузнецку. Она предупредила, что проверит информацию о покушении на взятку. Тогда путешественник предложил ей 15 000 рублей за бездействие.

Сотрудница полиции предупредила, что за подобные проступки грозит уголовная ответственность. Но нарушитель стоял на своем и положил деньги в задний карман водительского сиденья.

В итоге мужчина пошел под суд. Учитывая, что у него имеются несовершеннолетние дети, а здоровье оставляет желать лучшего, его приговорили к штрафу в размере 130 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.