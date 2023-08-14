Сотрудник Пензенской районной больницы отказался от 72 000 рублей

14.08.2023 | 16:49

Должностное лицо ГБУЗ «Пензенская районная больница» пытались подкупить. Сотруднику предложили взятку в 72 200 рублей.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в декабре прошлого года. Представитель ООО «Медитек» захотел для своей организации условий, дающих преимущества при проведении закупки на право заключения договоров поставок изделий медицинского назначения.

Он действовал через посредника. Однако сотрудник Пензенской районной больницы от денег отказался и обратился к правоохранителям.

«По данному факту прокуратура области возбудила в отношении ООО «Медитек» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В августе этого года мировой судья оштрафовал ООО «Медитек» на 1 млн рублей. Деньги правонарушителем выплачены.

Представителя компании признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и приговорили к штрафу в 3 млн 249 тыс. рублей (45-кратная сумма предложенного вознаграждения).

«Переданные в качестве взятки денежные средства конфискованы в доход государства», - добавила Светлана Артамонова.