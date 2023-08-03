В поселке Беково юный водитель попытался обмануть сотрудников ДПС

03.08.2023 | 10:09

19-летний житель поселка Сахзавод Бековского района дважды за короткий срок попался пьяным за рулем. Водительских прав юноша не имел, а управлять машиной ему позволил дед.

В июне этого года юного сельчанина привлекли к административной ответственности за пьяную езду, под арестом он провел 10 суток.

Однако пребывание за решеткой ничему не научило молодого человека. Утром 7 июля, после распития ночью спиртного, он сел за руль ВАЗ-2110, который принадлежал деду. Вместе с пожилым родственником юноша отправился за продуктами в районный центр.

«При движении по улице Элеваторной поселка Беково нарушитель заметил автомашину сотрудников ГИБДД, остановился и попытался поменяться местами с находившимся на пассажирском сиденье дедом, однако не успел этого сделать, поскольку сотрудник полиции заметил и пресек эту попытку», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Инспектор поговорил с юношей, заметил, что тот пьян, и отстранил его от управления машиной. Медицинское освидетельствование впоследствии подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

Свою вину в пьяном вождении сельчанин признал и пояснил, что сам попросил деда разрешить ему сесть за руль ВАЗа и тот не отказал.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Бековский районный суд.

«Собственник транспортного средства привлечен мировым судом к ответственности в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения)», - добавила Светлана Артамонова.