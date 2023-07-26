В Пензе кража кошелька в магазине попала на камеру

25-летний пензенец может лишиться свободы за присвоение чужого кошелька на кассе в супермаркете. Его поступок зафиксировала камера.
15 июля молодой человек подошел к кассе магазина, чтобы оплатить продукты, и увидел рядом с терминалом кошелек. Оглядевшись, он взял его и спрятал.
37-летняя пензячка, которая и забыла кошелек, тем временем обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области. Он уже привлекался к уголовной ответственности.
По факту кражи завели уголовное дело. Молодой человек признал вину и рассказал, что деньги из кошелька - 8 750 рублей - он потратил на личные нужды.
Теперь пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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