В Пензе кража кошелька в магазине попала на камеру

26.07.2023 | 10:47

25-летний пензенец может лишиться свободы за присвоение чужого кошелька на кассе в супермаркете. Его поступок зафиксировала камера.

15 июля молодой человек подошел к кассе магазина, чтобы оплатить продукты, и увидел рядом с терминалом кошелек. Оглядевшись, он взял его и спрятал.

37-летняя пензячка, которая и забыла кошелек, тем временем обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области. Он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи завели уголовное дело. Молодой человек признал вину и рассказал, что деньги из кошелька - 8 750 рублей - он потратил на личные нужды.

Теперь пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.