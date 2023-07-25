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Криминал

В Пензе марихуана прошла цепочку из рук покупателей

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В Пензе трое молодых людей оказались на скамье подсудимых за сбыт наркотического вещества.

В сентябре 2022 года 22-летний пензенец нашел в родном городе заросли дикой конопли. Он собрал растения, высушил и изготовил из них марихуану массой 17,9 г. Немного наркотика он оставил для себя, а основную его часть массой 15 г расфасовал и в феврале 2023 года продал своему 26-летнему знакомому за 30 тысяч рублей.

Тот поступил с анашой так же - часть оставил для личного употребления, а 5 г продал 27-летнему другу за 10 тысяч.

«Третий обладатель наркотика, испытывая материальные трудности, с целью получения прибыли попытался сбыть 1 г марихуаны своей подруге за 2,5 тысячи рублей. Довести свой преступный умысел до завершения он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое средство было изъято из кармана его куртки в ходе личного досмотра», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Все трое сбытчиков марихуаны признали вину.

Первому из них Железнодорожный районный суд назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца колонии строгого режима, второй и третий отправятся в колонию общего режима соответственно на 1 год 7 месяцев и на 2 года.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговоры в силу еще не вступили.

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