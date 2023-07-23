Два пензенских подростка выбрали опасный способ заработка

23.07.2023 | 13:31

В Пензе двоих 17-летних подростков подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и сбыте запрещенных веществ в значительном размере в зависимости от роли каждого из них.

По данным следствия, летом этого года молодые люди решили заработать, но пошли неправильным путем. В период с июня по июль они получили бесконтактным способом наркотик массой более 39 граммов для дальнейшей расфасовки на более мелкие партии и сбыта.

«Довести свой преступный умысел до конца они не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку при осмотре их места жительства сотрудниками полиции обнаружено данное наркотическое вещество», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, один из парней 2 июля оборудовал на территории Ленинского района тайник с наркотиком массой 0,51 грамма. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли сверток.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений, закрепляется доказательственная база.