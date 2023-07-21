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Криминал

В пензенской колонии действовало экстремистское сообщество

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В одной из пензенских колоний действовала ячейка общественного объединения, признанного экстремистским и запрещенного в России. Ее организовал один из осужденных и привлек к деятельности четырех сотоварищей по заключению.

Ячейка сформировалась путем насаждения в среде насилия и вражды по отношению к представителям институтов власти. Ее основой была криминальная идеология, формирующая базу для пополнения рядов преступного сообщества, а также экстремизм, заключавшийся в возбуждении ненависти по отношению к представителям институтов власти, в первую очередь к сотрудникам правоохранительных органов.

В структуре пропагандировались криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность преступлений, агрессия и насилие в отношении правоохранителей и добропорядочных членов общества. Среди осужденных участники группы выстроили жесткую иерархию со строгой дисциплиной и беспрекословным подчинением «смотрящим».

Главарь организации, так называемый «положенец за колонией» пользовался безусловной поддержкой и непререкаемым авторитетом. Участники объединения соблюдали правила конспирации, с помощью зарегистрированных на других лиц счетов организовали так называемый общак для поддержки осужденных отрицательной направленности, устраивали тайные сходки.

Участники группы для пополнения общака организовывали азартные игры, собирали деньги и материальные ценности, проводили вербовку новых членов.

Группа действовала до конца апреля 2021 года. Однако в итоге все ее члены оказались на скамье подсудимых и полностью признали вину.

Служители Фемиды назначили им от 480 часов обязательных работ до 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Так как все подсудимые, кроме одного, являются рецидивистами, это наказание присоединяется к неотбытой части по предыдущим приговорам.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

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