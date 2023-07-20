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Криминал

В Пензе знакомство на остановке закончилось убийством

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30-летнего пензенца обвиняют в убийстве 52-летнего бездомного. Горожанин предложил ему выпить в своей квартире на Ульяновской, а затем заподозрил в краже и зарезал.

«По данным следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшим на остановке общественного транспорта и пригласил его к себе домой. В тот вечер мужчины вдвоем распивали спиртное. Через некоторое время обвиняемый вышел из комнаты, а вернувшись через несколько минут, обнаружил, что из тумбочки пропали его денежные средства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Хозяин квартиры попросил гостя вернуть украденное, но тот отрицал, что брал деньги. Между ними возник конфликт, младший из собутыльников схватил нож и ударил им старшего в грудь.

«Покидая квартиру, злоумышленник сообщил соседям, что пострадавшему нужна медицинская помощь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей областного УМВД РФ Ольга Евдокимова.

Пензенца задержали через несколько часов. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он сознался в содеянном и был заключен под стражу. Ранее мужчина уже был судим.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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