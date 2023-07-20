Лжечекисты шантажируют пензенцев в интересах Украины

20.07.2023 | 10:04

В Пензенской области участились случаи, когда мошенники действуют под видом сотрудников Федеральной службы безопасности.

«Жителям Пензы поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники посредством интернет-мессенджеров присылают поддельные повестки с требованием явиться на допрос в качестве подозреваемого по якобы возбужденному уголовному делу», - пояснили нюансы воздействия на горожан в пресс-службе ведомства.

Запугав жертву, аферисты приступают к следующему этапу - требуют перевести деньги на счета, которые они указывают.

В управлении предупредили: есть основания полагать, что группа мошенников получает деньги преступным путем в интересах украинских националистических вооруженных формирований.

Жителей региона просят не поддаваться на провокации и в таких случаях обращаться по телефонам 02 или 112.