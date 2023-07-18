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Криминал

В Белинском районе сотрудница «Почты России» присвоила 656 тыс.

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В Белинском районе 47-летняя сотрудница отделения «Почты России» осуждена за хищение из кассы 656 000 рублей.

Женщина возглавляла почтовое отделение и с марта по июль 2022 года присваивала деньги.

Районный суд признал ее виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Женщине назначено наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 10 месяцев, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Приговор вступил в законную силу.

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