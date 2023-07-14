Сетевое издание|18+|Пятница|14 июл 2023|11:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Кузнецке вынесли приговор любительнице пьяной езды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


41-летней жительнице Кузнецкого района, севшей за руль подшофе и попытавшейся дать взятку инспектору ДПС, вынесли приговор.

Утром 2 мая этого года женщина ехала в Кузнецк на Ford Focus, и ее остановил сотрудник ГИБДД. Прав автомобилистка не предъявила: она лишилась их в 2022 году за пьяную езду. Освидетельствование показало, что в этот раз женщина тоже нетрезва.

«Злоумышленница, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложила инспектору ДПС взятку. Тот отказался. Несмотря на это, женщина, находясь в салоне патрульной автомашины, положила в подлокотник между передними сиденьями 30 тысяч рублей. Ее противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Садиться за руль ей запрещено в течение двух лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте