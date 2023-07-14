В Кузнецке вынесли приговор любительнице пьяной езды

14.07.2023 | 09:47

41-летней жительнице Кузнецкого района, севшей за руль подшофе и попытавшейся дать взятку инспектору ДПС, вынесли приговор.

Утром 2 мая этого года женщина ехала в Кузнецк на Ford Focus, и ее остановил сотрудник ГИБДД. Прав автомобилистка не предъявила: она лишилась их в 2022 году за пьяную езду. Освидетельствование показало, что в этот раз женщина тоже нетрезва.

«Злоумышленница, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложила инспектору ДПС взятку. Тот отказался. Несмотря на это, женщина, находясь в салоне патрульной автомашины, положила в подлокотник между передними сиденьями 30 тысяч рублей. Ее противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

​

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Садиться за руль ей запрещено в течение двух лет.