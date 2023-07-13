Полицейский попросил не наказывать строго напавшую на него девушку

13.07.2023 | 18:30

23-лентюю жительницу Башмаковского района Пензенской области осудили за применение насилия в отношении участкового.

4 апреля около 4:10 девушка нарушила закон - она находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны препроводили ее для разбирательства в ОМВД России по Башмаковскому району. Туда же прибыл участковый - для фиксации правонарушения. Он в свою очередь доставил девушку в приемное отделение районной больницы для прохождения медосвидетельствования.

Молодой нарушительнице закона не понравилось происходящее, о чем она дала понять участковому, схватив его рукой за шею и причинив тем самым «физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью человека».

В результате девушка оказалась на скамье подсудимых. Вину она признала, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: молодой возраст, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, признание вины, мнение потерпевшего о нестрогом наказании виновной - и отсутствие отягчающих обстоятельств», - сообщили в Башмаковском районном суде.

Девушку лишили свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и возложением на нее обязанностей, способствующих исправлению.