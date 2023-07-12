Житель Пачелмского района задушил женщину, оцарапавшую ему лицо

12.07.2023 | 18:25

53-летний житель Пачелмского района проведет ближайшие годы в колонии строгого режима за убийство односельчанки.

Он задушил 63-летнюю женщину 22 февраля, находясь у нее в гостях.

Пенсионерка со своим будущим убийцей и другим местным жителем употребляла спиртное. Когда один из гостей ушел, сельчанка попросила второго пойти купить еще алкоголя. Тот отказался, и женщине это не понравилось.

«В ходе возникшего конфликта потерпевшая оцарапала ему лицо и шею, в ответ мужчина ударил ее рукой по лицу, отчего она упала на пол, затем затянул находившийся на шее женщины платок и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершения преступления он покинул место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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В суде злоумышленник признал вину.

За убийство женщины его на 7 лет отправили в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.