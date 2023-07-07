Житель Кузнецка заработал 25 000 рублей на шпионской программе

07.07.2023 | 10:23

38-летнего жителя Кузнецка обвиняют в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.

По данным следствия, желая заработать, мужчина установил на сотовый телефон программное обеспечение, с помощью которого можно получать удаленный доступ к информации, тайно контролировать переговоры и сообщения в мессенджерах, определять местонахождение устройства.

В региональном УФСБ РФ уточнили, что на телефон шла запись акустической, фото- и видеоинформации, циркулирующей вокруг.

В сентябре 2021 года кузнечанину по интернету поступил заказ на такое устройство от жительницы другого региона. Он отправил женщине посылку через транспортную компанию и получил 25 000 рублей.

Когда все вскрылось, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Свою вину он признал.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.