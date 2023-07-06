Избили молотком: обидчиков никольчан отправят под суд

06.07.2023 | 09:02

В Никольске завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали двое жителей Никольского района 25 и 38 лет. Вооружившись молотком, они избили двух мужчин и повредили ВАЗ-2110.

Как установили правоохранители, 21 марта приятели распивали спиртное в компании в Никольске. Один из них вспомнил о незавершенной ссоре с проживавшим в городе 29-летним мужчиной и решил, что настал момент выяснить отношения до конца.

Товарищ поддержал собутыльника. Вместе они направились по адресу. Дверь им открыл отец недруга. Он заявил, что сына нет дома, и не пустил визитеров. Однако те не поверили сказанному. Один из агрессоров несколько раз ударил ногой по закрытой двери и повредил запор. Так приятели проникли в дом.

«В помещении сеней 38-летний обвиняемый нанес мужчине не менее трех ударов молотком по голове и более двадцати ударов руками по голове и телу. В результате его противоправных действий 59-летнему потерпевшему причинена травма головы, квалифицированная как тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Младший из злоумышленников напал на сына хозяина дома. Его травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Уходя, младший подельник разбил стекла в «десятке», которая принадлежала недругу. Ущерб превысил 20 000 рублей.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний оба обвиняемых признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.