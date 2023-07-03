В Бессоновке преступник сбежал из больницы на такси

03.07.2023 | 14:06

34-летнего жителя Каменки наказали за побег. Мужчина отбывал очередной срок в колонии-поселении, но попал в больницу и сбежал.

Летом 2022-го горожанин почти два месяца пробыл в колонии-поселении за злостное уклонение от уплаты алиментов. В конце августа он был освобожден, но в сентябре получил новый срок - еще полгода лишения свободы, уже за пьяную езду.

В марте 2023-го у отбывающего наказание осужденного начались проблемы со здоровьем и его госпитализировали в терапевтическое отделение Бессоновской районной больницы. И хотя от назначенного срока оставалось совсем немного, мужчина не пожелал больше ни дня проводить в неволе. Он вышел из учреждения, сел в такси и уехал в Каменку.

Но долго пробыть на свободе беглецу не удалось. В родном городе его задержали.

Мужчина вновь предстал перед служителями Фемиды, в этот раз за нарушение условий лишения свободы.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, чистосердечное раскаяние, признание вины», - пояснили в Бессоновском районном суде.

Теперь житель Каменки отправится в исправительную колонию общего режима, где проведет год и один месяц.