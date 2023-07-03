Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июл 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Бессоновке преступник сбежал из больницы на такси

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летнего жителя Каменки наказали за побег. Мужчина отбывал очередной срок в колонии-поселении, но попал в больницу и сбежал.

Летом 2022-го горожанин почти два месяца пробыл в колонии-поселении за злостное уклонение от уплаты алиментов. В конце августа он был освобожден, но в сентябре получил новый срок - еще полгода лишения свободы, уже за пьяную езду.

В марте 2023-го у отбывающего наказание осужденного начались проблемы со здоровьем и его госпитализировали в терапевтическое отделение Бессоновской районной больницы. И хотя от назначенного срока оставалось совсем немного, мужчина не пожелал больше ни дня проводить в неволе. Он вышел из учреждения, сел в такси и уехал в Каменку.

Но долго пробыть на свободе беглецу не удалось. В родном городе его задержали.

Мужчина вновь предстал перед служителями Фемиды, в этот раз за нарушение условий лишения свободы.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, чистосердечное раскаяние, признание вины», - пояснили в Бессоновском районном суде.

Теперь житель Каменки отправится в исправительную колонию общего режима, где проведет год и один месяц.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте