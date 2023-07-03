75-летний пензенец ударил жену в лицо из-за развода

03.07.2023 | 18:31

В Пензе 75-летний пенсионер не выдержал разговора о разводе и ударил 70-летнюю жену в лицо. Причин разойтись стало еще больше.

Ссора между пенсионерами случилась днем в субботу, 1 июля, в многоквартирном доме на улице Проточной. Пара эмоционально обсуждала бракоразводный процесс. Страсти накалились до такой степени, что мужчина вышел из себя и применил силу.

«В ходе словесной перепалки гражданин нанес удары жене в область лица», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

На помощь к горожанке прибыли росгвардейцы. Дебошира остановили.

Пенсионерка написала заявление на вспыльчивого мужа. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.