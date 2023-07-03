75-летний пензенец ударил жену в лицо из-за развода

В Пензе 75-летний пенсионер не выдержал разговора о разводе и ударил 70-летнюю жену в лицо. Причин разойтись стало еще больше.
Ссора между пенсионерами случилась днем в субботу, 1 июля, в многоквартирном доме на улице Проточной. Пара эмоционально обсуждала бракоразводный процесс. Страсти накалились до такой степени, что мужчина вышел из себя и применил силу.
«В ходе словесной перепалки гражданин нанес удары жене в область лица», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
На помощь к горожанке прибыли росгвардейцы. Дебошира остановили.
Пенсионерка написала заявление на вспыльчивого мужа. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.
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