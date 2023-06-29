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Криминал

В Пензе сотрудница банка похитила почти 19 миллионов рублей

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В Пензе 55-летнюю местную жительницу, работавшую в банке кассиром, обвинили в присвоении 18 млн 951 тыс. рублей.

Как установили следствие и суд, деньги горожанка похищала постепенно: с декабря 2017-го по октябрь 2022-го.

«Она отражала недостоверные сведения в отчетной справке кассира о сумме принятых и выданных денежных средств, не докладывала в пачки денежные купюры, заменяла часть денежных купюр на билеты «банка приколов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На присвоенные деньги пензячка покупала ювелирные украшения и брендовые вещи.

Свою вину она признала. Суд приговорил женщину к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Также служители Фемиды удовлетворили гражданский иск представителя о банка о взыскании с бывшей сотрудницы похищенной суммы.

«На арестованные в ходе следствия вещи злоумышленницы, купленные на незаконно присвоенные денежные средства, обращено взыскание в счет возмещения ущерба», - добавила Светлана Артамонова.

Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

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