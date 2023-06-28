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Криминал

В ФСБ раскрыли подробности пензенского дела о госизмене

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В Пензенской области расследуется дело о причастности 39-летнего жителя к государственной измене. Мужчина передавал сведения Службе безопасности Украины через Telegram.

Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по области.

Согласно материалам дела, в январе пензенец за деньги неоднократно передавал информацию о военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также о членах их семей. Он рассчитывал на то, что впоследствии они будут физически устранены.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчину могут наказать пожизненным лишением свободы.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, ранее пензенца уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти.

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