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Криминал

Машинистов, сливавших топливо в канистры пензенца, взяли с поличным

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В Пензенской области поставлена точка в деле о хищении дизельного топлива железнодорожниками. На скамье подсудимых оказались пять человек.

Их задержали 24 июня 2022 года на станции Саловка Пензенского района в тот момент, когда они сливали содержимое из бака железнодорожной машины в канистры и грузили емкости в автомобиль.

Установлено, что организатором группы стал машинист железнодорожно-строительной машины. Он сговорился с двумя товарищами по работе, а также с помощником машиниста из Воронежской области и с жителем Пензенской области. Железнодорожники прибыли в Саловку по путям, пензенец - на легковой машине. Он-то и привез 20-литровые пластиковые канистры общим объемом 400 литров.

Процесс пошел, однако в самый разгар его прервали сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте.

После задержания один из мужчин попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов. Он предложил заместителю начальника линейного отдела 17 тыс. рублей, чтобы тот не сообщал в дежурную часть о преступлении. Однако полицейский от денег отказался и выполнил свой долг.

«Приговором суда соучастникам назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 80 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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