Пензенец пойдет под суд после потери бутылки со спиртным

25.04.2023 | 19:01

В Пензе будут судить 59-летнего местного жителя, который вонзил в 56-летнего соседа кухонный нож.

Все случилось днем 22 февраля 2023 года. Приятели выпивали в комнате младшего из мужчин в общежитии на улице Ульяновской.

Горячительное быстро заканчивалось, и гость не единожды ходил в магазин за добавкой. В последний раз по дороге из торговой точки он потерял часть купленного.

Хозяину дома это не понравилось, и он начал ругаться. Гонец от обиды разгорячился, схватил нож и нанес им недовольному собутыльнику удар в живот. Потом он покинул окровавленного приятеля и ушел к себе.

Пострадавший смог попросить другого соседа вызвать скорую помощь. Полученную травму расценили как тяжкий вред здоровью.

«Вину обвиняемый признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.