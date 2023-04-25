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Криминал

Пензенец нашел на мусорке карту с деньгами

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В Малосредобинском районе осудили двух жителей Пензы - 52-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, которые воспользовались найденной на мусорке банковской картой.

В декабре 2022 года горожанин собирал мусор на контейнерной площадке в областном центре, когда на глаза ему попалась пластиковая карта.

Он сразу же рассказал о находке сожительнице, которая была поблизости, и вместе они отправились в магазин, чтобы проверить, есть ли на счете деньги.

Оказалось, что есть. Злоумышленникам удалось оплатить несколько товаров бесконтактным путем.

После этого пара поехала в Малую Сердобу к родственникам, где совершила еще четыре покупки в разных точках.

Наконец владелица карты заметила списание средств, заблокировала ее и обратилась в полицию. Со счета исчезло в общей сложности более 3 000 рублей.

«Подсудимые вину признали. Имущественный ущерб они возместили в ходе следствия», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обоим назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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