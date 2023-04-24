Вор из Колышлейского района попросил прощения у дачников

24.04.2023 | 18:43

С октября 2022 года на территории Колышлейского района регулярно происходили кражи. Из подсобных помещений, гаражей, дачных домиков пропадало все, что могло представлять хоть какую-то ценность: инструменты, детали, электрооборудование и даже цветмет.

«Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению лиц, совершивших данные преступления. В результате подозреваемые в совершении преступлений были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались двое жителей Колышлейского района 1970 и 2004 года рождения», - сообщила начальник СО межрайонного ОМВД России «Колышлейский» Татьяна Ступина.

Злоумышленники во всем сознались и рассказали, что сдавали украденное в ломбарды и комиссионные магазины, а деньги делили и тратили по своему усмотрению.

«Вину свою признаю, раскаиваюсь, ущерб возместим. Простите, больше такого не повторится», - пообещал подозреваемый.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает лишение свободы сроком до шести лет», - добавила Татьяна Ступина.