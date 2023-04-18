В Пензе у мужчины нашли 175 свертков с героином

18.04.2023 | 18:51

Временно проживающий в Москве уроженец бывшей союзной республики, 1990 года рождения, был задержан в Пензе по подозрению в сбыте запрещенных препаратов.

«В ходе проведения личного досмотра у него было обнаружено наркотическое средство (героин) в количестве 175 уже расфасованных закладок общим весом 300 граммов», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Мужчина рассказал, что это его третий криминальный визит в Пензенскую область. Каждый раз он менял транспортное средство и телефон. Наркотики забирал в столице бесконтактным путем, а потом фасовал и по указанию оператора делал закладки. Так должен был поступить и теперь.

«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал Алексей Стяжков.