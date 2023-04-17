Пензенец перевел мошенникам полтора миллиона, взятые в кредит

17.04.2023 | 19:43

34-летний житель Пензы ответил на звонок неизвестного человека и впоследствии очень об этом пожалел. Собеседник представился сотрудником банка, быстро вошел в доверие и заявил, что на имя мужчины кто-то оформляет кредит, а чтобы сохранить денежные средства, необходимо срочно внести крупную сумму на безопасный счет.

«Заявитель в одном из банков оформил на свое имя кредит почти на 1 500 000 рублей. Затем мужчина, воспользовавшись банкоматом, пятью транзакциями перевел всю сумму на указанный мошенником счет. После завершения всех операций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», - сообщила следователь отдела CУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Штереверя.

По факту мошеннических действий возбудили уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личность подозреваемого в совершении преступления.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните, обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте разговор», - предупредила Анастасия Штереверя.