Сетевое издание|18+|Понедельник|17 апр 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец перевел мошенникам полтора миллиона, взятые в кредит

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летний житель Пензы ответил на звонок неизвестного человека и впоследствии очень об этом пожалел. Собеседник представился сотрудником банка, быстро вошел в доверие и заявил, что на имя мужчины кто-то оформляет кредит, а чтобы сохранить денежные средства, необходимо срочно внести крупную сумму на безопасный счет.

«Заявитель в одном из банков оформил на свое имя кредит почти на 1 500 000 рублей. Затем мужчина, воспользовавшись банкоматом, пятью транзакциями перевел всю сумму на указанный мошенником счет. После завершения всех операций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», - сообщила следователь отдела CУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Штереверя.

По факту мошеннических действий возбудили уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личность подозреваемого в совершении преступления.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните, обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте разговор», - предупредила Анастасия Штереверя.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте