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Криминал

Пензенец заплатил 130 тысяч рублей за несуществующие смартфоны

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Новый смартфон популярной фирмы решил недорого приобрести 19-летний житель Первомайского района Пензы. Выгодное предложение он увидел в интернете.

«Нашел по дешевой цене, не как в магазинах, думаю: супер, куплю за 80 тысяч рублей. Списался в продавцом, а он говорит: «Давай предоплату 50%, тогда я тебе его вышлю». Ну как бы понятно, что у него тоже риски. И у меня риск, но я решил, что так будет выгодно нам обоим», - рассказал потерпевший.

Выиграл в итоге от этой сделки только продавец товара, причем даже не существующего. Молодой человек понял, что общается с мошенником, много позже. А до того момента успел заказать еще несколько смартфонов - для своих родных.

«В итоге пензенец перевел за три телефона более 130 тысяч рублей, но в назначенный срок потерпевший товар не получил. Молодой человек неоднократно пытался связаться с продавцом, но тот на связь не выходил. Житель Пензы понял, что его обманули, и обратился в полицию», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Подозреваемого в мошенничестве нашли. Им оказался ранее судимый житель Волгоградской области, 1989 года рождения.

«Мужчина вину свою признал. По его словам, он хотел заработать легких денег. С этой целью мужчина разместил фейковое объявление о продаже телефона. Денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - отметила Яна Малюченко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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