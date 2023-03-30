Вынесен приговор жителю Пензенской области, сжегшему жену заживо

30.03.2023 | 13:10

В четверг, 30 марта, прозвучал приговор 32-летнему жителю Пензенского района - его признали виновным в убийстве жены с особой жестокостью.

Как рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в ночь на 17 июля 2022 года семейная пара вместе со знакомыми находилась у себя дома на железнодорожной станции Аленевка. Во время застолья пьяный хозяин поссорился с женой. Когда все вышли на улицу, он взял полуторалитровую бутылку со смесью бензина и смазочного материала на нефтяной основе, облил супругу и, угрожая ей смертью, чиркнул зажигалкой и поджег.

Женщину охватило пламя. Его погасили сам поджигатель и гости, а затем мужчины вызвали скорую помощь. 37-летняя сельчанка получила 90-процентный ожог тела 2-3-й степени и через три дня, 20 июля, умерла в реанимации.

В судебных заседаниях мужчина признал вину и рассказал, что облил жену горючей жидкостью, чтобы припугнуть, так как был пьян. Он утверждал, что поджег деревянный брус, от которого огонь по пролитому на землю бензину распространился на женщину. Однако очевидцы преступления дали показания, что он умышленно поджег зажигалкой лежавшую на земле жертву.

Примечательно, что мужчина совершил убийство, уже будучи условно осужденным за причинение умышленного вреда здоровью своей супруге. Нашлись и смягчающие обстоятельства, в частности трое малолетних детей.

«В результате виновный приговорен к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Он обязан выплатить брату убитой 845 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор не вступил в законную силу.