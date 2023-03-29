Заботившийся о благополучии матери пензенец избил ее до смерти

29.03.2023 | 09:41

30-летний житель Пензы предстанет перед судом за то, что до смерти избил свою мать. Мужчину разозлило нежелание женщины бросить пить.

По материалам следствия, преступление было совершено в начале января в квартире на улице Клары Цеткин. Пензенец и его мать проживали вдвоем. Горожанка регулярно употребляла спиртное, и в тот день алкоголь стал причиной ссоры.

«Мужчина умышленно нанес матери кулаками не менее пяти ударов в область головы, груди и конечностей, причинив физическую боль и тяжкий вред здоровью. Через непродолжительное время она скончалась на месте происшествия от тупой травмы грудной клетки», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Утром после ссоры пензенец обнаружил, что женщина мертва, и вызвал медиков. Те констатировали смерть, сообщили в полицию.

Во время следствия злоумышленник рассказал, что неоднократно говорил пьющей родительнице о вреде алкоголя, но та не слушала, поэтому он применил физическую силу.

«Мать в 2000 году была лишена родительских прав в его отношении, но, достигнув совершеннолетия, он стал проживать с ней, так как не хотел оставлять ее одну. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении матери, но они примирились», - добавила Светлана Артамонова.

Агрессора заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения.