В Заречном агрессивный мужчина напал на ребенка на улице

21.03.2023 | 16:35

Несовершеннолетний житель Заречного пострадал от рук агрессивного мужчины. Старший налетел на младшего с кулаками возле магазина на улице Ленина.

Нападение произошло внезапно. Согласно материалам дела, мужчина толкнул мальчика в левое плечо и один раз ударил его в лицо.

Как рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда, агрессор не стоит на учете у психиатра и нарколога, однако в 2021 году был привлечен к ответу по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) и части 2 статьи 116 УК РФ (побои).

При вынесении решения служители Фемиды учли, что мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.