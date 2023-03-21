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Криминал

Пензячка подделала свидетельство о браке ради встречи с любимым

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29-летняя жительница Пензенской области пошла на подлог ради свидания с любимым, находящимся в заключении.

В феврале она оформляла пропуск на длительную встречу с 26-летним осужденным в одном из пенитенциарных учреждений и предъявила свидетельство о браке с ним.

Сотрудники осмотрели документ и заметили признаки подделки.

Свидетельство изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по области, исследование подтвердило, что это подделка, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Выяснилось, что официального брака не было, пара просто сожительствовала.

«По данному факту группой дознания ОМВД России по Сердобскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

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