Пензячка подделала свидетельство о браке ради встречи с любимым

21.03.2023 | 15:22

29-летняя жительница Пензенской области пошла на подлог ради свидания с любимым, находящимся в заключении.

В феврале она оформляла пропуск на длительную встречу с 26-летним осужденным в одном из пенитенциарных учреждений и предъявила свидетельство о браке с ним.

Сотрудники осмотрели документ и заметили признаки подделки.

Свидетельство изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по области, исследование подтвердило, что это подделка, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Выяснилось, что официального брака не было, пара просто сожительствовала.

«По данному факту группой дознания ОМВД России по Сердобскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.