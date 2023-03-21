Пензенец потерял около 3 млн рублей после принятого звонка

21.03.2023 | 18:39

Еще один пензенец не услышал предостережений сотрудников полиции и средств массовой информации и стал должником нескольких банков. Неизвестный абонент убедил его в необходимости спасения средств путем оформления новых кредитов.

«Позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности известного банка. Звонивший сообщил, что по счетам пензенца происходят подозрительные операции. Для предотвращения данных действий заявителю необходимо перечислить все деньги на «безопасный счет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе Ангелина Хайр.

«Я сначала вроде бы не поверил, а потом он убедил меня терминами умными, словами, видно, что человек такой грамотный, все знает в этой сфере, и я доверился ему. Он сказал, что времени у меня очень мало, чтобы я никому не говорил о нашем разговоре и действовал как можно быстрее», - отметил потерпевший.

Мужчина оформил в нескольких банках кредиты и в течение 2 дней перевел через банкоматы около 3 миллионов рублей, после чего решил связаться с благодетелем.

«Он перестал брать трубку. Я звоню еще раз, еще - и все уже, абонент недоступен», - объяснил пензенец.

Мужчина понял, что стал жертвой афериста, и написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, злоумышленника ищут. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.