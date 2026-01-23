У виновного в ДТП на ул. Измайлова пензенца забрали «Ниву»

Пензенца, совершившего ДТП на улице Измайлова, приговорили к штрафу в 250 000 рублей. Также у него забрали автомобиль «Нива-Шевроле».

Все случилось 19 мая 2025 года. Мужчина, лишенный водительских прав на полтора года за пьяное вождение, сел за руль своей «Нивы» нетрезвым.

В 12:40 напротив дома № 32 на улице Измайлова он столкнулся с другим автомобилем. После этого пьяного водителя остановил экипаж ДПС.

Освидетельствование показало, что в выдыхаемом автомобилистом воздухе содержание паров этанола составляло 1,433 мг/л.

На суде пензенец полностью признал свою вину.

При вынесении решения суд учел, что мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, женат и имеет на иждивении маленького ребенка.

Пензенцу назначили штраф. Кроме того, его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Машину конфисковали в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.