У виновного в ДТП на ул. Измайлова пензенца забрали «Ниву»

Криминал

У виновного в ДТП на ул. Измайлова пензенца забрали «Ниву»
Печать
Telegram

Пензенца, совершившего ДТП на улице Измайлова, приговорили к штрафу в 250 000 рублей. Также у него забрали автомобиль «Нива-Шевроле».

Все случилось 19 мая 2025 года. Мужчина, лишенный водительских прав на полтора года за пьяное вождение, сел за руль своей «Нивы» нетрезвым.

В 12:40 напротив дома № 32 на улице Измайлова он столкнулся с другим автомобилем. После этого пьяного водителя остановил экипаж ДПС.

Освидетельствование показало, что в выдыхаемом автомобилистом воздухе содержание паров этанола составляло 1,433 мг/л.

У виновного в ДТП на ул. Измайлова пензенца забрали «Ниву»

На суде пензенец полностью признал свою вину.

У виновного в ДТП на ул. Измайлова пензенца забрали «Ниву»

При вынесении решения суд учел, что мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, женат и имеет на иждивении маленького ребенка.

Пензенцу назначили штраф. Кроме того, его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Машину конфисковали в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель алкоголь приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!