В Пензе сотрудника Росрыболовства будут судить за злоупотребление

17.03.2023 | 10:37

В Пензе бывшего начальника отдела Средневолжского территориального управления Росрыболовства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, будучи руководителем отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области, в сентябре 2020 года мужчина направил претензию в адрес предприятия, расположенного на территории Бековского района.

Ее суть состояла в необходимости возмещения ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

«В ходе личной беседы с руководителем организации подозреваемый предложил передать ему денежные средства для оплаты строительных материалов и ремонтных работ в служебном помещении за несоставление протокола об административном правонарушении. Тот согласился», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

За бездействие мужчина получил 120 000 рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - заключила Татьяна Махницкая.