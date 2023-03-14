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Криминал

Вовремя проявленная бдительность спасла пензячку от разорения

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59-летняя жительница Пензы проявила бдительность и только благодаря этому смогла сохранить свои средства. Ей позвонил неизвестный гражданин и начал рассказывать стандартную историю, как преступники хотят оформить на ее имя кредит и срочно нужно перевести все деньги на безопасный счет.

«Поначалу женщина поверила звонившему и стала следовать его инструкциям. Через мобильное приложение она оформила кредит на сумму более 800 тысяч рублей. В ходе дальнейшего общения заявительница засомневалась в собеседнике и после нескольких вопросов поняла, что с ней общаются мошенники, и прервала разговор», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Надежда Змиренкова.

Путем уточнения всех деталей гражданке удалось вывести злоумышленника на чистую воду, будучи буквально в шаге от больших долгов.

«Начала его расспрашивать, на какой безопасный счет я должна положить деньги, зачем, когда смогу получить их обратно, кому будут принадлежать эти средства. Мужчина начал мне что-то объяснять, и я не поняла, что он мне объясняет. Я стала спрашивать, кем он работает», - пояснила пензячка.

После этого она обратилась в полицию.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 4 и ОП № 5 следственного управления УМВД России по городу Пензе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - уточнила Надежда Змиренкова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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