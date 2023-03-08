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Криминал

Пензенец потерял деньги при попытке купить партию смартфонов

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Хотел приобрести партию смартфонов по выгодной цене, но в итоге потерял крупную сумму. Житель Пензы обратил внимание на одно из предложений в популярном мессенджере. Молодой человек 1997 года рождения поспешил связаться с продавцом и заявил, что готов приобрести телефоны за 150 тысяч рублей.

«Потерпевший тремя транзакциями перечислил всю сумму. Продавец пояснил пензенцу, что отправил посылку, и указал ему адрес магазина. Прибыв на место, заявитель обнаружил, что по указанному адресу нет магазина электроники, куда должен поступить товар. После безуспешных попыток связаться с продавцом потерпевший понял, что стал жертвой обмана», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Наумова.

Покупатель сразу обратился в полицию. Стражи порядка смогли установить личность злоумышленника.

«Им оказался несовершеннолетний житель Смоленской области. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, таким образом он хотел заработать легких денег. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды», - рассказала Екатерина Наумова.

Злоумышленник пока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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