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Криминал

Покалечившему двух человек жителю Сурска дали условный срок

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В Городищенском районе вынесли приговор 44-летнему жителю Сурска. Он сель пьяным за руль «Лады-Весты» и попал в ДТП.

Авария случилась 19 ноября 2022 года около 20:30. На трассе вне населенного пункта водитель превысил скорость, не смог адекватно оценить дорожную обстановку, так как был нетрезв, потерял управление и выехал на встречную полосу.

Оттуда автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Двое пассажиров, 44 и 48 лет, получили тяжелые травмы.

Свою вину в случившемся мужчина признал. Он выплатил пострадавшим деньги, оказывал им помощь в процессе лечения, принес извинения.

Все это учли служители Фемиды при вынесении приговора. Также они приняли во внимание, что на иждивении виновника ДТП находится маленький ребенок.

Водителя приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

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