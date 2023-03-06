В Пензе кража велосипеда из подъезда попала на камеру

06.03.2023 | 20:07

«Вернувшись домой вечером 27 февраля, обнаружили, что велосипеда нет у нас на площадке. Сразу понятно, что ушел куда-то в неизвестном направлении. Позвонили в полицию», - рассказал житель г. Пензы Александр Куканов.

Вернуть обратно двухколесное транспортное средство, принадлежащее сыну Александра, сотрудникам правоохранительных органов удалось довольно быстро. Причем выяснилось, что позарились на чужое имущество похитители в возрасте немногим старше потерпевшего.

«Полицейские провели осмотр места происшествия. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как двое молодых людей похищают велосипед. В результате проведенных мероприятий сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе установлены подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей города Пензы», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Митина.

Молодые люди вину свою отрицать не стали. Один из них признался, что хотел оставить велосипед себе, поэтому хранил дома, откуда его впоследствии изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы.

«В отношении одного из несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказала Светлана Митина.