Сетевое издание|18+|Пятница|3 мар 2023|20:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Пензе мужчине не удалось скрыть наркотик в штанах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа задержали иностранца на проспекте Победы. Все случилось рядом с крупным торговым центром. Злоумышленник был ранее неоднократно судим.

Оперативники МВД обыскали уроженца бывшей союзной республики. Из карманов одежды достали документы, кредитную карту, телефон. Но самое интересное ждало впереди: мужчина припрятал смертельное зелье в штанах.

«В ходе личного досмотра в вещах подозреваемого было обнаружено и изъято 115 свертков, обмотанных изолентой, с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследований, изъятое вещество является наркотическим средством (героином), массой около 200 граммов. Запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории Пензенской области», - сообщил заместитель начальник УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Курьер привез смертельное зелье из Подмосковья. Теперь он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте