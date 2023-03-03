В Пензе мужчине не удалось скрыть наркотик в штанах

03.03.2023 | 19:37

Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа задержали иностранца на проспекте Победы. Все случилось рядом с крупным торговым центром. Злоумышленник был ранее неоднократно судим.

Оперативники МВД обыскали уроженца бывшей союзной республики. Из карманов одежды достали документы, кредитную карту, телефон. Но самое интересное ждало впереди: мужчина припрятал смертельное зелье в штанах.

«В ходе личного досмотра в вещах подозреваемого было обнаружено и изъято 115 свертков, обмотанных изолентой, с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследований, изъятое вещество является наркотическим средством (героином), массой около 200 граммов. Запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории Пензенской области», - сообщил заместитель начальник УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Курьер привез смертельное зелье из Подмосковья. Теперь он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.