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Криминал

В Пензе женщина украла деньги у доверчивой пенсионерки

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40 тысяч рублей забрала жительница Самарской области у 88-летней пенсионерки. Дама подошла к ней на улице, представилась знакомой дочери, предложила купить мясо. Та согласилась, они вместе пошли домой к потерпевшей за деньгами. А оказавшись в квартире пензячки, злоумышленница воспользовалась случаем и совершила кражу.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции на территории Спасского района задержали автомобиль, в салоне которого находилась женщина, похожая по приметам. Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемая была доставлена в отдел полиции», - рассказала дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Злоумышленница призналась в том, что совершила преступление, в содеянном раскаялась, деньги пенсионерке вернула в полном объеме. Тем не менее избежать уголовного наказания ей не удастся. Максимально женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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