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Криминал

В Пензе менеджер банкетного зала проводила псевдокорпоративы

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37-летняя пензячка, работавшая администратором банкетного зала в одном из ресторанов города, оказалась на скамье подсудимых за мошенничество.

С февраля 2020 года по январь 2021-го женщина занимала у знакомых деньги под различными предлогами: на проведение шоу-программ во время новогодних корпоративов, на развитие сферы организации и проведения банкетов, на личные цели.

Одной из ее жертв стала приятельница, планировавшая сыграть свадьбу именно в этом ресторане: невеста отдала 215 тыс.

«В общей сложности пензячка обманула пять человек. Общая сумма ущерба составила около 1 млн 250 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На суде пензячка не признала вину. По ее словам, она действительно одалживала деньги, но не собиралась их похищать, а намеревалась направить на развитие бизнеса.

Суд, учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, приговорил ее к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Учитывая, что организатор банкетов частично возместила ущерб, по гражданским искам с нее взыскали более 1,1 млн руб.

«Не согласившись с приговором, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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