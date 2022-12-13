Полицейские задержали двух пензенцев с героином

13.12.2022 | 19:28

Двух жителей Пензы подозревали в распространении наркотиков, и оперативная информация о противоправной деятельности молодых людей подтвердилась. Их задержали при попытке сбыта.

Полицейские изъяли у пензенцев 62 свертка с веществом светлого цвета. Их отправили на экспертизу, которая показала, что это героин.

«Как рассказали сами подозреваемые, наркотики они забирали в тайниках-закладках на территории Пензы с целью дальнейшего распространения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по области Михаил Тюрин.

Максимальное наказание по этой статье - 20 лет лишения свободы. До решения суда молодые люди будут находиться под стражей.