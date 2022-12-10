Страсть к видеоиграм может стоить пензенцу двух лет свободы

10.12.2022 | 17:30

Посетитель игрового клуба на улице Измайлова прибыл в развлекательное заведение далеко не с самыми чистыми помыслами. Молодой человек, как и положено, оплатил сеанс, однако после него администраторы обнаружили, что пропало дорогостоящее оборудование.

Полицейским не составило большого труда выйти на след подозреваемого, поскольку его внешность отчетливо зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался посетитель игрового клуба - 19-летний житель Октябрьского района Пензы. Для выяснения всех обстоятельств случившегося молодой человек был доставлен в отдел полиции», - дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Задержанный рассказал, что воспользовался моментом, когда на него никто не смотрел, похитил игровую приставку и два контроллера, спрятав их в рюкзак, а позже сдал в комиссионный магазин.

«Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - уточнила Анна Анохина.